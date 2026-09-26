Rafael Márquez admite que México no tiene la "materia prima" para jugar como el Barcelona

Rafael Márquez habló con franqueza sobre la manera en que pretende trabajar al frente de la Selección Mexicana y reconoció que, aunque le gustaría trasladar al equipo el estilo de juego que conoció durante su etapa como futbolista del Barcelona, las características actuales del plantel no le permiten hacerlo de esa manera.

Márquez destaca la importancia de adaptarse a los jugadores actuales.

El entrenador explicó que su prioridad será adaptarse a los jugadores con los que cuenta y aprovechar el tiempo disponible para dar continuidad al trabajo. Señaló que los procesos requieren tiempo y comparó el desarrollo de una idea futbolística con plantar una semilla que necesita crecer progresivamente.

Márquez también dejó claro que no busca imponer un estilo de juego, sino trabajar con las condiciones existentes para conseguir el mejor rendimiento posible. En ese sentido, indicó que el funcionamiento mostrado en el Mundial marcará parte de la línea que continuará con el combinado mexicano.

El nuevo entrenador busca mantener la conexión con los aficionados.

Uno de los objetivos que el técnico considera fundamentales es conservar la conexión entre la Selección Mexicana y sus aficionados. Márquez señaló que pretende que la gente pueda identificarse con el equipo a través de la manera en que sus jugadores luchan y representan la camiseta nacional.

Sobre su proyecto, el entrenador ha mantenido que seguirá una línea relacionada con el trabajo de Javier Aguirre, aunque al mismo tiempo conformó un cuerpo técnico propio, sin integrantes del equipo que acompañó anteriormente a 'El Vasco', con la intención de desarrollar una identidad propia.

Rafael Márquez conforma un cuerpo técnico propio para su proyecto.

En otro tema, Márquez evitó profundizar sobre la salida de Pol Lorente, quien se incorporó al Valencia como preparador físico junto con Javier Aguirre. El técnico mexicano se limitó a destacar lo aprendido de Lorente y las aportaciones que realizó durante su etapa con la Selección.

Finalmente, Márquez subrayó que dentro del equipo nadie es indispensable, incluyéndose a sí mismo, y destacó el trabajo realizado durante la semana, especialmente en el aspecto físico, de cara al compromiso que consideró como el momento importante para buscar un buen resultado.