Rafael Márquez critica el desempeño de México en el Mundial 2026

Después del Mundial 2026, hubo quienes se sintieron orgullosos de la participación de la Selección Mexicana; sin embargo, para el nuevo entrenador Rafael Márquez fue todo lo contrario.

El ambiente que se vivió por ser una Copa del Mundo en "casa" fue formidable, pero en términos futbolísticos no se mostró algo importante. El Tricolor fue eliminado en octavos de final, confirmando que en nivel está muy lejos de las potencias.

En entrevista para TUDN, Rafa Márquez admitió que la participación de México en la justa mundialista no fue exitosa, sobre todo porque no llegó a las instancias que se pretendía. "Yo en ningún momento ha salido de mi boca que fue exitoso el Mundial porque llegamos a la misma instancia, pero yo creo que fue otra cara", afirmó.

Sin embargo, el "Kaiser" puntualizó que, en cuanto a nivel mostrado y jugarle de tú a tú a los rivales, se mostró otra versión. "Eso es lo que a mí me convence de que podemos dar ese paso más... Ser competitivos, plantarle la cara al rival, jugando en momentos muy bien al futbol", señaló.

Como ejemplo tomó el partido contra Ecuador, que pese a que los sudamericanos militaban en mejores ligas que los mexicanos, sentenció que México fue mejor en todo momento. "Por ejemplo, contra Ecuador, un rival físicamente más fuerte que nosotros, con jugadores que militan en ligas importantes y el nivel que mostró la selección en ese partido creo que fuimos muy superiores", finalizó.

Algo que fue muy decepcionante después del Mundial fue que, pese al gran nivel mostrado por algunos jugadores, solamente un mexicano pudo ir a Europa tras la justa. Ante ello, Rafa Márquez comentó que ahora su trabajo será ayudar al nacional a cumplir ese objetivo.

"Había mucha expectativa en que tuviéramos más jugadores en Europa (tras el Mundial), pero a mí se me abre una gran oportunidad de poder ayudarles y potencializarlos para que sean más visibles", comentó.

El primer partido de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana será el sábado 26 de septiembre de 2026 contra Colombia, en Baltimore; por ello, el próximo jueves 17 anunciará su primera convocatoria.