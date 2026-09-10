Shito Kai Banda destaca en la Copa Monclova de Karate

Los karatekas del Shito Kai Banda dejaron constancia de su buen momento competitivo durante la pasada edición de la Copa Monclova de Karate, al subir al podio tras protagonizar una reñida jornada sobre el tatami.

En el certamen, que tuvo como escenario el Auditorio de la FIME, los pupilos del profesor Gabriel Hernández Banda hicieron valer la preparación previa y respondieron con buen nivel en las modalidades de kumite y kata, enfrentando a exponentes de diferentes escuelas.

Dentro de la categoría Infantil, Sebastián Tovar Vázquez, cinta blanca, conquistó el tercer lugar en kumite y tercer lugar en kata, luego de superar una cerrada eliminatoria. Por su parte, Rebeca Canales destacó en la categoría Juvenil con un segundo lugar en kumite y un tercer puesto en kata.

Los resultados reflejan el avance de ambos exponentes en su proceso de formación dentro del Shito Kai Banda, al responder con buenas actuaciones en una Copa Monclova que reunió a competidores provenientes de distintas escuelas de Coahuila y Nuevo León.