Bolivia vence a Surinam: Avanza al Repechaje por el Mundial

El sueño de regresar a una Copa del Mundo sigue más vivo que nunca para el conjunto sudamericano.

En un encuentro lleno de dramatismo y emociones al límite, la selección de Bolivia consiguió una espectacular victoria por 2-1 frente a Surinam en la cancha del Estadio de Monterrey. Este vibrante duelo, correspondiente al Repechaje Intercontinental, mantuvo a los aficionados al borde del asiento, pues el cuadro verde tuvo que venir de atrás para asegurar su pase al partido definitivo por el boleto al Mundial 2026.

Los primeros cuarenta y cinco minutos del encuentro mostraron un trámite cerrado y con mucha fricción en el medio campo. El fútbol desplegado por ambas escuadras pecó de precavido, dejando un tenso empate sin goles al llegar el descanso. Sin embargo, la parte complementaria arrancó con una sorpresa monumental. Apenas corría el minuto 48 cuando Liam van Gelderen aprovechó una oportunidad de oro muy cerca del arco sudamericano y conectó un remate raso de derecha que batió las redes. El 0-1 a favor de Surinam cayó como un balde de agua fría y obligó al equipo boliviano a modificar su estrategia de inmediato para evitar la eliminación.

La presión aumentó con el paso del tiempo. El reloj se convirtió en el principal enemigo de los sudamericanos, quienes buscaron desesperadamente el tanto de la igualada. La respuesta llegó de forma magistral desde el banquillo de suplentes. El ingreso de Moisés Paniagua cambió la dinámica ofensiva por completo. Justo en el minuto 72, Paniagua encontró un espacio en el centro del área y sacó un potente disparo de derecha que se incrustó junto al poste, empatando los cartones y reviviendo la ilusión de toda su afición.