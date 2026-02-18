Rayadas y Rayados se toman la foto oficial del Torneo Clausura 2026 en Monterrey

MONTERREY, NL 18-Feb-2026.- Rayadas y Rayados, así como el equipo de Powerchair, se tomaron la foto oficial del Torneo Clausura 2026 en el exterior del Estadio Monterrey.

Luego de sus respectivos entrenamientos, jugadores y jugadoras posaron en la sesión en un evento que duró cerca de dos horas.

Primero posó el equipo varonil con patrocinadores, luego se hizo una foto mixta con Rayadas y Powerchair y posteriormente la escuadra femenil tuvo sus tomas con sus patrocinadores.

A la sesión acudieron los directivos Manuel Filizola, presidente del consejo de administración del club; Pedro Esquivel, presidente de administración; José Noriega, presidente deportivo; así como directores de diversas áreas como Héctor Lara y Eva Espejo.

Ambas escuadras se mostraron de buen humor en la sesión que comenzó a las 12:00 horas, aunque por momentos se les veía agotados.

Anthony Martial, lesionado de un hombro, aprovechaba los recesos para sentarse, mientras que Katty Martínez, quien será operada de la rodilla derecha por una rotura de ligamento cruzado anterior, posó sin ningún problema, aunque sí con algunos cuidados.