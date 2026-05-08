Rayados de Monterrey presentan a Dennis te Kloese como presidente deportivo

MONTERREY, NL 08-May-2026.- En sus poco más de 80 años de historia, por primera vez los Rayados tendrán una directiva extranjera que encabece el proyecto deportivo del club.

El neerlandés Dennis te Kloese y Walter Ervitti serán los encargados de darle rumbo al nuevo proyecto del Monterrey como presidente deportivo y director deportivo, respectivamente.

Por encima de te Kloese están Manuel Filizola, como presidente del consejo de administración del club, y Pedro Esquivel funge como presidente de administración; ambos son mexicanos.

Sin embargo en la figura de presidente deportivo y director deportivo, será la primera vez que sean personas extranjeras.

De hecho la figura de presidente deportivo en Monterrey apenas tiene 15 años y el primero fue Luis Miguel Salvador, tras de él llegó Duilio Davino y posteriormente José Antonio Noriega.

Anteriormente y hasta la gestión de don Jorge Urdiales (2001-2012), los presidentes del club eran considerados a nivel ejecutivo.

La figura de gerente deportivo o director deportivo se inició formalmente en el club desde finales del 2015 y desde entonces ha sido cubierta primero por el mismo Davino, luego el regio Carlos Vela, Héctor Lara, todos mexicanos, y ahora por el argentino Erviti.