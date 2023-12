Rayados no da por cerrado el fichaje de Rodrigo Villagra

La novela entre Rodrigo Villagra, delantero de Talleres de Córdoba y Rayados tiene un nuevo capítulo, y es que el jugador de 22 años es el objetivo principal del Monterrey y, aunque ya ha habido pláticas, aún no está cerrado, de hecho, Sebastián Fassi directivo del conjunto argentino, dijo en su cuenta de X que, si no llega una oferta atractiva, esta operación no se hará.

Al respecto, José Antonio ´Tato´ Noriega dijo que, aunque ya hablaron con el jugador, aún quedan cabos sueltos para concretar la operación y convertirlo en el primer refuerzo de La Pandilla.

Hemos tenido contacto con Rodrigo, más de tres veces, porque siempre para decidir traer un jugador, no sólo analizamos las condiciones futbolísticas, queremos verlo cara a cara, con Rodrigo hemos avanzado bastante, lo suficiente para estar convencidos de que tiene muchas ganas de venir, hay muchas partes involucradas y hay algunos cabos sueltos", afirmó el directivo.

Aunque Rodrigo Villagra es la opción principal, 'Tato' reconoció que tienen otros jugadores seguidos con la intención de reforzar la plantilla que comanda Fernando ´Tano´ Ortiz.

Estamos viendo opciones, extranjero o nacional, todo depende de la evolución de las negociaciones y salida de jugadores nuestros. Ahorita no estoy en posibilidad de definir esta decisión, pero ambas posibilidades son viables y posibles", sentenció.