México sorprende y elimina a Argentina en mundial sub-17

La Selección Mexicana de Futbol Sub-17 protagonizó la gran sorpresa de los Octavos de Final del Mundial Sub-17 al eliminar a Argentina, el equipo que llegaba con paso perfecto y como el mejor clasificado del torneo. México, que apenas había avanzado como el último de los mejores terceros lugares, logró una agónica victoria en la tanda de penales, rompiendo la hegemonía de la Albiceleste.

¿Qué ocurrió?

El partido, celebrado en el Aspire Zone de Qatar, terminó empatado 2-2 en tiempo reglamentario, obligando a definir el pase a la siguiente ronda desde los once pasos, donde el portero mexicano Santiago López se erigió como la figura.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Tri, que al minuto 9 ya se encontraba en desventaja. Ramiro Tulian adelantó a Argentina con un potente remate a los linderos del área tras una jugada prefabricada de tiro de esquina.

Sin embargo, en el segundo tiempo, México mostró su mejor versión. El héroe del día, Luis Gamboa, empató el marcador al minuto 47 con un remate de cabeza que se fue al fondo de la red. Solo once minutos después, al minuto 58, el mismo Gamboa le dio la vuelta al partido al rematar un tiro libre en el área para poner el 2-1, un gol que se mantuvo tras revisión del VAR por un posible fuera de lugar. La ventaja mexicana se esfumó cerca del final debido a un error del portero Santi López, quien salió de forma precipitada, lo que permitió a Fernando Closter rematar y conseguir el empate a 2-2.

¿Cómo fue la tanda de penales?

Tras finalizar los 90 minutos sin más anotaciones, el partido se fue a la tanda de penales. La diferencia se marcó desde el primer disparo de Argentina, que fue fallado.

Tanda de Penales (Argentina 4 - 5 México):

Equipo

Primer Penal

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Resultado

Argentina

X (Fallo)

O (Gol)

O (Gol)

O (Gol)

O (Gol)

4

México

O (Gol)

O (Gol)

O (Gol)

O (Gol)

O (Gol)

5

Con la anotación del último cobrador mexicano, el Tri consumó la hazaña al ganar la tanda 5-4, eliminando al gran favorito del torneo y asegurando su pase a los Cuartos de Final.