Víctor Guzmán se suma a bajas de Rayados en Guadalajara

A la baja de Lucas Ocampos por su parálisis facial, Jesús "Tecatito" Corona y Víctor Guzmán se unieron a la lista de elementos que no jugarán este sábado ni el domingo en la Copa Pacífica en Guadalajara.

De Ocampos estaba estimado que no viajaría, pero de "Tecatito" se decidió que trabajará sábado y domingo en El Barrial, con el fin de que el jugador llegue a buen punto físico de cara al Torneo Clausura 2026. Por su parte, Guzmán, de último momento fue baja, ya que este viernes presentó fatiga en el aductor derecho.

Tampoco hicieron el viaje Michell Rodríguez ni Gustavo Sánchez, quienes entrenarán en El Barrial con la posibilidad de que surjan ofertas de otros equipos por ellos.

En el caso del francés Anthony Martial, éste alcanzó a recuperarse del malestar intestinal que presentó el miércoles, por lo que este viernes entrenó al parejo y está listo para ver acción.

Monterrey jugará este sábado en el Estadio Jalisco ante los Leones Negros de la UdeG dentro del cuadrangular Pacífica; en otro duelo del día se miden Atlas y el Guadalajara.

El domingo Rayados jugaría ya sea la Final o el partido por el Tercer Lugar, por lo que el entrenador Domenec Torrent mezclará cuadros al ser partidos espalda con espalda.

Ante ello se convocó a algunos jóvenes como Aldahir Valenzuela, Omar Gálvez y Santiago Bermúdez, quienes tendrán minutos.

Rayados debutará en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero, al recibir al bicampeón Toluca.