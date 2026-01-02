Leonel Vangioni se despide del fútbol tras 19 años de carrera

'MONTERREY, NL 02-Ene-2026 .-El argentino Leonel Vangioni, quien obtuvo tres campeonatos con Rayados, siendo el de Liga MX Apertura 2019 el más recordado al anotar el penal que les dio el cetro, anunció este viernes su retiro.

"Después de 19 años hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo", escribió el "Piri" en redes sociales.

"Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que me tocó compartir un vestuario, una cancha, un mate, una alegría, una tristeza, una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos, a todos los empleados de cada club que me tocó estar, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, dirigentes y periodistas que siempre nos respetamos mutuamente", escribió Vangioni, cuyo último equipo fue Quilmes de Argentina en 2025.

El lateral izquierdo jugó con Rayados del Torneo Apertura 2017 al Clausura 2020, el cual se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19.

Es recordado por ser quien anotó el último penal de la serie con la que Rayados ganó su último título de Liga MX, en el Estadio Azteca ante el América.

Con Monterrey ganó los cetros de Copa MX Apertura 2017, Liga MX Apertura 2019 y Liga de Campeones de la Concacaf 2019.

En 2019 jugó el Mundial de Clubes con Rayados y le metió gol al anfitrión Al Sadd de Qatar, al que vencieron 3-2.

En total jugó 94 partidos con la playera de Monterrey, club que le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

"Tu historia con La Pandilla se escribió con letras de oro, Leonel Vangioni. Tu carrera es un ejemplo de pasión, entrega y corazón.

"¡Felicidades por tu gran paso en el fútbol! Estamos seguros de que seguirán llegando más éxitos para ti 'En La Vida Y En La Cancha', Piri!".

Vangioni culminó su carrera al terminar su último torneo con Quilmes de Argentina.

Además de Rayados y Quilmes, en su carrera también jugó para los equipos argentinos Newell's Old Boys, River Plate, así como para el Milán de Italia y Libertad de Paraguay, a los cuales les agradeció por confiar en él.

También tuvo palabras de agradecimiento para su esposa y tres hijos.

"Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé. Gracias a todos", agregó Vangioni.