Cruz Azul cae 4-2 ante Real Lauritos en la Liga Intermunicipal

El Real Lauritos aprovechó una contundente actuación de Raúl Lara para conseguir su primera victoria de la campaña en la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, tras golear al Cruz Azul por marcador de 4-2, en duelo de la categoría 'B'.

Lara fue un dolor de cabeza para la zaga cruzazulina, a la que superó en tres ocasiones para despacharse con un hat-trick y alzarse como la figura del partido. Por su parte, Brayan Gutiérrez se unió a la causa del Real con un tanto que valió para ampliar la diferencia, a la vez que el Cruz Azul contó con un doblete de Esteban Martínez para darle algo de decoro al resultado.

Con este triunfo, el Real Lauritos se despegó del fondo de la tabla al sumar sus primeros tres puntos de la campaña, en tanto que el Cruz Azul se quedó con la misma cantidad de unidades.

Un Allende que llegaba como sotanero de la competencia terminó poniéndole un freno al paso perfecto que llevaba el Real Occi, al sacarle un empate a 2 goles en partido que protagonizaron el fin de semana en la cancha Lorenzo Mendoza.

La oncena allendista contó con anotaciones de Missael Rodríguez y Miguel Meneses para ponerse al frente del tanteador, mientras que el conjunto de la colonia Occidental acortó la diferencia con anotación de Gerónimo González, y después se encontró con un autogol para la igualada. Con esto, el Real Occi llegó a 7 unidades pero perdió el primer puesto de la tabla, mientras que el Allende registró su primer punto, luego de iniciar la justa con un par de derrotas.