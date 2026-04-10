Real Madrid empata 1-1 ante Girona: dudas en LaLiga

El calendario quiso que el fútbol mirara hacia atrás justo cuando uno de sus gigantes empezó a perder de vista el futuro.

Mientras LaLiga desplegaba su primera jornada retro entre camisetas que evocaban otras épocas y balones que simulaban nostalgias, el Real Madrid decidió no vestirse de pasado. No aceptó el guiño estético. Eligió competir en presente. Y en ese presente, el empate terminó pesando más que cualquier homenaje.

El 1-1 ante el Girona no fue un accidente aislado, sino una grieta que se ensancha en el momento más delicado de la temporada. Hay partidos que se juegan en 90 minutos y otros que se arrastran desde días antes. Este pertenece a la segunda categoría. Venía precedido por una derrota liguera ante el Mallorca que encendió dudas y por un golpe europeo que obligó a recalcular aspiraciones y que continuó con la caída en Champions League ante el Bayern. En ese contexto, el Bernabéu no fue refugio, fue espejo.

El equipo de Álvaro Arbeloa se movió entre impulsos. Durante el primer tiempo, tuvo la iniciativa sin llegar a imponer condiciones. La pelota circuló, pero no lastimó. Jude Bellingham apareció intermitente, como si todavía buscara la versión que lo convirtió en faro competitivo meses atrás. Kylian Mbappé amenazó con desmarques que insinuaban ruptura, aunque sin concretarla. Todo parecía una promesa en pausa.

El gol de Federico Valverde al minuto 51 abrió una ilusión breve, casi frágil. Un disparo lejano que encontró complicidad en el error rival. El tipo de jugada que, en otro tramo de la campaña, habría sido punto de partida. Esta vez fue apenas un paréntesis. Porque el empate llegó no tanto por insistencia del Girona, sino por una concesión del propio Madrid.

Thomas Lemar encontró espacio donde no debía existir y resolvió con precisión al minuto 62. Fue un gol que desnuda más de lo que celebra.

Ahí cambió la lectura del partido. El Madrid dejó de perseguir la victoria para empezar a evitar la caída. El Girona, sin estridencias, sostuvo el resultado como quien entiende el valor del contexto. No dominó, pero tampoco sufrió en exceso. Supo que el rival ya no era una avalancha, sino un equipo atravesado por la urgencia.

El Madrid llegó a 70 puntos. El líder, el FC Barcelona, ya suma 76 y aún tiene margen para ampliar la distancia. La diferencia no es sólo matemática. Es emocional. Porque en la recta final de una liga, perseguir implica también convivir con el error. Y el Madrid empieza a acumularlos.

En una jornada diseñada para recordar el pasado, el Madrid dejó escapar parte de su futuro. No necesitó cambiar de camiseta para parecer otro equipo. Le bastó con perder precisión en los momentos clave. En este punto de la temporada, los empates no son neutros. Son decisiones que inclinan la balanza.