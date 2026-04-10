Eduardo de la Torre podría ser el nuevo presidente de Rayados

MONTERREY, NL 10-Apr-2026.- Eduardo "Yayo" de la Torre es el candidato más viable para sustituir a José Antonio Noriega en la presidencia de los Rayados, tras los pésimos resultados del conjunto albiazul.

Una fuente allegada al Club de Futbol Monterrey aseguró anoche que ya se entablaron pláticas con el "Yayo" y le hicieron saber que les gustaría que fuera parte de la reestructuración que se viene en Rayados a partir del próximo torneo, donde "Tato" ya no entra en planes, al menos que se logre el título.

"Ya hubo un acercamiento de parte de Rayados y el 'Yayo' está dispuesto a integrarse como cabeza del nuevo proyecto", aseguró el informante.

"Es el candidato número uno, pero aún no lo cierran. Lo que sí te aseguro es que ya hablaron con él e incluso él ya se lo hizo saber a su jefe en la televisora donde hoy en día trabaja (Fox Sports), ya les dijo que tiene una oferta de un equipo de la Liga MX y que podría darse".

De la Torre fue vicepresidente deportivo del Cruz Azul en dos etapas: la primera, del 2007 al 2009, donde llegó a dos Finales (Clausura y Apertura 2008), además de la Final de la Liga de Campeones de Concacaf 2009, donde también fue subcampeón. Se fue al finalizar el Clausura 2009 porque fue sotanero general con sólo 13 puntos.

En su segunda etapa con La Máquina, pero como director deportivo, el mexicano, hoy de 63 años, llegó a la institución en el 2016 y terminó su ciclo al finalizar el Clausura 2018 al no clasificar a la Liguilla.

También fue director deportivo en el Necaxa de mayo del 2014 a junio del 2015.

"El 'Yayo' sí quiere ir a Rayados y solo espera que le digan que él es el indicado para irse a Monterrey y comenzar a trabajar en darle otra cara a los Rayados", aseguró la fuente.

El apellido De la Torre ha estado siempre ligado al fútbol y a las Chivas, desde la época del ingeniero Javier de la Torre, quien dirigió al Campeonísimo y fue padre del 'Yayo', que es primo de José Manuel de la Torre, ex técnico de la Selección Mexicana, y Néstor de la Torre, ex jugador del Guadalajara.

Actualmente el Monterrey está fuera de zona de Liguilla y, aunque matemáticamente aún puede clasificar, su fútbol y las formas que quiso imponer el 'Tato' dan muy pocas esperanzas de colarse a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Solo un campeonato podría salvarle el puesto a Noriega.