Nicolás Sánchez asegura que Rayados luchará por Liguilla en Monterrey

MONTERREY, NL 10-Apr-2026 .-En Rayados hay consciencia de lo que significa no cumplir metas como el clasificar a Liguilla, pero aunque no depende de ellos se aferran a la posibilidad de avanzar.

Así lo dijo el entrenador Nicolás Sánchez, quien recalcó que no solo la entrega es necesaria para ganar y por eso trabajan para lograr los triunfos que les faltan para avanzar.

Actualmente Rayados ocupa la posición 13 de la tabla general con 14 puntos, por lo que está lejos de la zona de los ocho que avanzan a Liguilla.

"Sabemos lo que significa, y más lo que nos tocó vivir estando en este club, lo que es no cumplir con las expectativas que tiene el club, la afición, nosotros, la directiva. Y entendiendo que estamos en un momento no tan agradable, un momento desagradable, no podemos poner en duda lo que tenemos que hacer día a día. Nosotros entrenamos para competir y la competencia es para ganar", dijo Sánchez.

"Nosotros hoy sabemos que no dependemos de nosotros, pero hay una oportunidad. Primero, desde el día a día, desde la competencia, y mañana desde el partido, desde el partido oficial con un rival que es directo, teniendo la ilusión de que, si nosotros ganamos, esperemos que los rivales o nuestros competidores pierdan puntos, pero primero lo nuestro, lo que depende de nosotros, y en eso estamos todos en línea".

Sánchez dijo que es responsabilidad de todos en el club el mal paso del equipo y el tratar de salir del mismo.

"A ver, de todos, de todos. Cuando la cosa va bien y cuando no va bien, es de todos. Todos aportan su granito de arena y todos desde su lugar, en un club donde tanta gente ayuda y tanta gente está en el día a día. Obviamente que los protagonistas después se reducen a entrenador, cuerpo técnico", añadió Sánchez.

"Pero la responsabilidad que tenemos todos hoy es de todos, y tenemos claro que las emociones por ahí las transmitimos los que estamos dentro de la cancha, tanto los jugadores como yo, y somos los encargados o los directamente encargados y responsables de hacer ese cambio rápido y llevarle alegría a la gente, que es lo que hoy nos está faltando".

Sánchez dijo que los rumores que hay en el exterior del club como cambios de entrenador y hasta de directivos, es algo que deben saber manejar.

"El apoyo de la directiva es total desde que inició este ciclo. Con eso sigo supertranquilo, así que entiendo que estamos todos en la misma línea", expresó.