América busca recuperar su nivel ante Cruz Azul: Sebastián Cáceres

CIUDAD DE MÉXICO 10-Apr-2026.- El defensa del América, Sebastián Cáceres, aseguró que no van a perder otro clásico y mañana ante Cruz Azul van a salir por los tres puntos para hacer valer la condición de local.

"Tenemos una seguidilla de partidos muy importantes (Cruz Azul y Nashville), necesitamos ganar y seguir sumando, definir los partidos en casa", explicó.

"Cuando el equipo no anda bien se le subestima, pero al final eso tiene que demostrarse en la cancha, lo que se diga siempre sobra".

Las Águilas perdieron ante Chivas por 1-0 en la Jornada 6 y ante Pumas también por 1-0 en la Fecha 14.

El charrúa comentó que no se debe dar por muerto al América, y dijo que entiende que en este equipo siempre se magnifican las cosas.

"Es parte de un todo, cuando las cosas no se dan, vienen las críticas, siempre se viven los extremos, cuando nos va bien somos los mejores del planeta y cuando no, pues no", abundó.

Descartó que exista una mala relación entre Henry Martín y el técnico André Jardine.

"Lo primero que voy a recomendar es que dejen de inventar cosas, Henry está fuera por un tema médico, él quiere volver pero si no lo hace es por una lesión", mencionó Cáceres admitió que estar en el América le brindó una proyección muy especial con su la Selección de Uruguay, y el técnico Marcelo Bielsa le dijo que jugar con los azulcrema es vivir con la presión al máximo cada semana.

"En otro equipo no me habrían visto con los ojos que me ven porque cada semana sale uno con la intención de ser protagonista, de estar en otro equipo no me habrían visto con estos ojos", abundó.