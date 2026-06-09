Atlético rechaza oferta millonaria del Real Madrid por Julián Álvarez

El intento del Real Madrid por incorporar a Julián Álvarez a sus filas no prosperó. El conjunto blanco presentó una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por los derechos federativos del atacante argentino, pero la propuesta fue rechazada por la directiva colchonera.

¿Qué ofreció el Real Madrid?

La operación generó atención debido a que Álvarez era considerado uno de los objetivos más atractivos del mercado de fichajes y también había sido vinculado con el interés del Barcelona.

La institución madridista informó que la decisión de realizar la oferta fue tomada tras una reunión de su Junta Directiva. Sin embargo, el Atlético de Madrid respondió negativamente a la propuesta y dejó claro que cualquier negociación deberá contemplar la cláusula de rescisión establecida en el contrato del futbolista.

Reacción del Atlético de Madrid

En su postura oficial, el club rojiblanco agradeció el interés mostrado por el Real Madrid y destacó que la oferta se realizó dentro del marco de la buena relación existente entre ambas entidades, aunque reiteró que no aceptará una cifra inferior a la estipulada para la salida del jugador.

El movimiento también aclaró las versiones que apuntaban a que la cláusula de rescisión de Julián Álvarez rondaba los 150 millones de euros. De acuerdo con distintos reportes, la cifra real asciende a 500 millones de euros, una cantidad considerablemente superior a la propuesta presentada por el equipo merengue.

Consecuencias del rechazo

Con la negativa del Atlético de Madrid, la posibilidad de concretar el traspaso quedó descartada, al menos bajo las condiciones planteadas por el conjunto dirigido desde los despachos por Florentino Pérez.