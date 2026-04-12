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Club Deportivo y Social Astros celebra Premios Astros en dos eventos en Monclova

Javier Soto Zamarrón confirmó que se otorgarán entre 80 y 90 premios a los mejores exponentes del deporte en la región

Por Edson Rojas - 12 abril, 2026 - 07:51 a.m.
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