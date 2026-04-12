Club Deportivo y Social Astros celebra Premios Astros en dos eventos en Monclova

ScoreClub Deportivo y Social Astros celebra Premios Astros en dos eventos en MonclovaJavier Soto Zamarrón confirmó que se otorgarán entre 80 y 90 premios a los mejores exponentes del deporte en la región Por Edson Rojas - 12 abril, 2026 - 07:51 a.m. Compartir en Artículos Relacionados Score Sonora vence a Liga Ribereña y logra el terce... Score Nicolás Sánchez asegura que Rayados luchará p... Score Eduardo de la Torre podría ser el nuevo presi... Score América busca recuperar su nivel ante Cruz Az...