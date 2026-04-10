FMF y RFEF firman acuerdo de colaboración en México

CIUDAD DE MÉXICO 10-Apr-2026.-La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración.

Este viernes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, el Comisionado Presidente de la FMF, Mikel Arriola, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, sellaron la alianza relacionada con la capacitación para entrenadores, árbitros y personal técnico a través de mejores prácticas que desarrollen el fútbol de ambos países.

Además, el convenio también incluye la posibilidad de pactar futuros encuentros de preparación entre las diferentes selecciones varoniles y femeniles de México y España.

"En la Federación Mexicana de Fútbol nos enorgullece recibir en el CAR al presidente de la RFEF, Rafael Louzan, y al Director General, Manuel Lalinde. Agradecemos mucho su visita y la firma de este convenio que para el fútbol mexicano es muy importante por la necesidad que tenemos de promover la capacitación, el desarrollo de las mejores prácticas y la exportación de jugadores a Europa", expresó Mikel Arriola a través de un comunicado compartido por la FMF.

Este acuerdo de colaboración buscará implementar iniciativas para el desarrollo técnico y fortalecimiento de las estructuras deportivas y administrativas del fútbol mexicano.