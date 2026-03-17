Iker Díaz y Joel Gaytán lideran victoria de Diablos sobre D-backs

Iker Díaz destacó en la registradora del Parque Xochipilli con efectividad de 5-3 y 4 producciones, Joel Gaytán bateó de 4-3 con 3 carreras aportadas, y juntos comandaron el ataque de Diablos en la victoria sobre D-backs por abultada diferencia de 21-7, en encuentro de la categoría Pre-Junior que protagonizaron el pasado fin de semana.

En el primer capítulo, Iker Rodríguez y Axel Núñez dispararon dobletes para liderar un tempranero rally de 6 carreras que le dio la iniciativa a los pingos, mientras que Alexander Sanmiguel apareció en la parte alta de la segunda entrada para timbrar el 7-0; a su vez, las serpientes reaccionaron en el fondo de la segunda, descontando con timbres de Rubén Jasso, Juan Córdova y Kevin Aguilar.

Para la cuarta entrada, los escarlatas se enfilaron al triunfo con un rally de 7 que fue soportado con imparables de Núñez, Sanmiguel e Iker Rodríguez, para poner los cartones 14-3; por su parte, los D-backs volvieron al ataque en el cierre de la misma tanda, y recortaron la distancia con una triple producción a cargo de Jasso, César Cabrera y Angel Aragón.

Los pingos sumaron una rayita más en el sexto rollo por medio de Joel Gaytán, mientras que en la apertura del séptimo rollo redondearon la ventaja con otro ataque de 6 anotaciones, el cual fue liderado por Iker Rodríguez con un sencillo productor de 2, e Iker Hernández con triplete que empujó una carrera.

Solo para hacer más decoroso el score, en el fondo del séptimo episodio apareció Pedro Zapata para registrar la séptima y última carrera en la cuenta de la novena dirigida por "Terry" Pruneda.

En la lomita, Alexander Sanmiguel salió victorioso tras lanzar 4.2 innings de 4 carreras, 3 hits, 3 bases por bola y 6 ponches, después de relevar al abridor Axel Núñez, mientras que el derrotado fue Angel Aragón, quien admitió 6 anotaciones sin poder culminar la primera entrada.