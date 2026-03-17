Astros de la familia Marrero logran doble victoria en Monclova

Los Astros de la familia Marrero lograron despegarse del sótano del standing tras la doble victoria conseguida el pasado domingo ante los Tigres del Oriente, en duelo que sostuvieron dentro de la quinta fecha de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

En el primer compromiso del doble cartel que se escenificó en el Parque AHMSA, René Marrero lideró la ofensiva al batear de 4-4, y Cristian Marrero lanzó toda la ruta para soportar un apurado triunfo sobre los felinos por la mínima diferencia de 8-7.

Tras 5 entradas y media, los cartones estaban nivelados a 7 carreras por lado. Sin embargo, en el cierre del séptimo capítulo apareció sobre el plato Nicolás Marrero, quien fue impulsado con un imparable de Pablo García para timbrar la carrera que definió el encuentro. La derrota fue para Saúl Contreras, quien relevó al abridor Sebastián Aldecoa, mientras que José Garza destacó en el ataque de Tigres al pegar de 4-2.

Posteriormente, en el segundo cotejo, los Astros reservaron la contundencia para la parte final y labraron una clara victoria de 9 carreras a 5 sobre los orientales, para completar la limpia. Después de 3 entradas completas, los espaciales dominaban el juego con una ventaja de 2-0, pero los Tigres rugieron en la apertura del cuarto rollo y le dieron la vuelta al juego con un rally de 4 carreras elaborado por Jonás Rivera, José Garza, Saúl Contreras y José Coronado, mientras que en el quinto rollo, Rivera volvió a timbrar para poner los cartones 5-2.

La novena de la familia Marrero echó a andar la maquinaria ofensiva en el fondo del quinto capítulo y consiguió un racimo de 3 carreras para nivelar el score, mientras que en la sexta se consumó la remontada con un explosivo rally de 4. La victoria fue para el pitcher Diego Marrero, mientras que Antonio Villanueva sufrió el descalabro.