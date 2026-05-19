Nueva Creación golea 4-1 al Atlético Borja en el Torneo de Copa

Con un fútbol dinámico y efectivo, Nueva Creación avanzó sin mayores complicaciones en el Torneo de Copa, tras golear al Atlético Borja por marcador de 4-1 en duelo de eliminación directa que disputaron el domingo sobre la cancha Lorenzo Mendoza de la colonia La Sierrita.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro creacionista controló el esférico y fue en busca del gol. La balanza comenzó a inclinarse desde la primera mitad con un inspirado Enrique Trujillo, quien se hizo presente con un doblete que perfiló el triunfo.

Para la parte complementaria, el dominio continuó siendo claro. Carlos Flores y Aarón Flores se sumaron a la fiesta con una anotación cada uno, para sellar una goleada que reflejó la diferencia de nivel que hubo sobre el terreno de juego.

El Atlético Borja apenas logró descontar en la recta final del encuentro, cuando Kevin Trujillo apareció para marcar el tanto de la honra y maquillar un resultado que ya estaba sentenciado. Con este contundente triunfo, Nueva Creación se alzó como un firme contendiente en la pelea por el título copero.

GOLEA REAL LAURITOS De la mano de Eliud Ortiz, quien firmó un hat-trick, el Real Lauritos labró una goleada de 5-1 sobre el Deportivo Rosalva y reservó un lugar en la siguiente instancia de la justa copera, en la categoría Primera "B". A la cuota goleadora de Ortiz se sumaron Diego Campuzano y Raúl Lara con un tanto, para firmar un abultado triunfo en la cancha del Polonia. Por su parte, el Deportivo Rosalva encontró el gol del descuento por medio de Antonio García.