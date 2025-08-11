Piratas igualan serie ante Astros en emocionante jornada

En uno de los duelos más parejos de la cuarta fecha en la Liga de Béisbol Gilberto Felán, las novenas de Astros y Piratas salieron a mano en el diamante del Parque AHMSA.

Los Astros abrieron la jornada dominical con una victoria por pizarra de 9 carreras por 6, en la que el lanzador Ángel González se alzó con el acierto al completar la ruta desde la lomita.

La clave para el resultado a favor de Astros fue un explosivo rally de tres carreras en la segunda entrada, el cual les permitió tomar la delantera temprana. Posteriormente, sumaron 2 anotaciones más, tanto en la quinta como en la sexta entrada, para enfilarse al triunfo.

René Marrero destacó con el madero al pegar de 3-2, siendo pieza fundamental para la producción ofensiva del equipo ganador. En contraste, Andy Lucio cargó con la derrota tras no poder frenar a la artillería rival en 7 entradas de labor.

Posteriormente, los Piratas respondieron en el segundo juego y lograron emparejar la serie con una contundente victoria de 7 carreras a 2, destacando Oswaldo Hernández quien tiró el juego completo para salir airoso en el duelo de serpentinas frente a Eduardo Sánchez.

Después de cinco entradas sin movimiento en la pizarra, el equipo filibustero rompió el cero con un rally de 4 carreras en la parte alta del sexto episodio, el cual elaboraron Andy Lucio, Carlos González, Armando Lucio y Ramón Sánchez.

El golpe anímico se confirmó en la séptima entrada, donde los Piratas sumaron tres carreras más para cerrar el juego con autoridad. Por su parte, los Astros evitaron la blanqueada en el fondo del sexto rollo, en el que Carlos González y Carlos Quintero llegaron al plato con las carreras del descuento.