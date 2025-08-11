Tecolotes Dos Laredos vs Acereros Monclova: Duelo clave en playoffs

Después de aprovechar la localía y ganar los primeros dos juegos de la serie, los Acereros de Monclova saldrán esta noche al Uni-Trade Stadium a intentar dar el tercer paso hacia la siguiente ronda de playoffs por la Zona Norte.

En punto de las 7:30 noche, la Furia Azul y Tecolotes de los Dos Laredos continuarán las hostilidades en suelo texano. La novena dirigida por Juan Gabriel Castro presentará en la lomita al estadounidense Austin Warner, quien finalizó la campaña regular con récord de 5-6 y ERA de 5.81, mientras que el probable abridor de los fronterizos será el venezolano Junior Guerra, quien registró 5-3.

Para el miércoles, jugando en el Parque La Junta de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Christian Young subirá al montículo para enfrentar a Nate Antone, en el cuarto encuentro serial. De ganar ambos duelos, Acereros tendrá un lugar seguro en la próxima ronda, o bien, la serie podría extenderse a un quinto juego para el jueves en la frontera, o regresar el fin de semana a Monclova.

En otras series de playoffs por la Zona Norte, Toros de Tijuana y Algodoneros de Unión Laguna jugarán hoy en el Estadio de la Revolución con la contienda empatada a un triunfo por lado; a su vez, Charros de Jalisco recibirá a Sultanes de Monterrey en el Estadio Panamericano, donde los locales saldrán con ventaja de 2-0.