Rey de España baja al vestuario de su selección para felicitarlos por la goleada

El Rey Felipe VI de España bajo a los vestidores de la Selección de España después de que la Roja goleó a la Selección de Costa Rica, esto para felicitarlos por su desempeño en el partido de Qatar.

Su Majestad recordó que aunque este no es fanático del fútbol y no comprende el juego, aseguro que a disfrutado del juego y pidió a la Roja que se hiciera los mismo que se hizo contra Costa Rica en los siguientes juegos.

"Todavía queda mucho Campeonato. Nunca había ido a un partido con un resultado así. Lo hemos disfrutado. Además del resultado es verlos jugar, ha sido una gozada", apuntó.

"No soy un experto, pero no he visto ningún fallo. Ha sido un espectáculo. Empezar así da gusto", culminó.

´La Furia´ propinó la mayor goleada, hasta ahora, registrada durante el mundial de Qatar a la selección de Costa Rica, al terminar el partido 7-0.