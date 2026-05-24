Emiliano Castillo y David Hernández guían a Gigantes: victoria 11-0 sobre Diablos

Emiliano Castillo y David Hernández se combinaron en la loma para pulir una joya monticular sin hit ni carrera, guiando a los Gigantes a una victoria por blanqueada de 11-0 sobre Diablos, en duelo de la categoría Pre-Junior de la Liga Ribereña de Béisbol.

Ayer en el diamante del Deportivo AHMSA, Castillo lució intratable durante cuatro episodios en los que no permitió imparable ni carrera, otorgó seis pasaportes y recetó nueve chocolates para apuntarse la victoria. El cerrojo lo colocó David Hernández, quien retiró en blanco el quinto inning para consumar la hazaña.

El propio David Hernández encabezó el ataque de los colosos al batear de 3-3, mientras que Isaac Valenzuela y Mateo Ibarra hicieron detonaron cuadrangulares.

Por los pingos, Omar García cargó con el descalabro tras admitir 9 anotaciones en 3 entradas de labor, antes de ceder su lugar a Tadeo Rodríguez, quien recibió otras dos rayitas.

Los Gigantes estuvieron cerca de perder el juego por forfit al completar la alineación sobre la prórroga reglamentaria, pero una vez que se cantó el playball tomaron el control del diamante.

Isaac Valenzuela timbró la carrera de la quiniela en el primer capítulo y más adelante, en la tercera tanda, junto a Mateo Ibarra detonó un explosivo rally de 8, a punta de cuadrangulares.

La ofensiva de Gigantes volvió a hacer daño en el cuarto rollo, en el que Roberto Salas pintó la décima rayita, mientras Mateo Ibarra aportó una más para remachar la contundente victoria de los Gigantes sobre Diablos, en disparejo duelo de la quinta serie del calendario.