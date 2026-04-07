La derrama económica derivada de los preparativos para la justa mundialista de 2026 ha comenzado a manifestarse en el fortalecimiento de corredores comerciales estratégicos en Puebla. El empresario Roberto Javier Henaine Buenrostro identificó que la zona de La Noria y el distrito Atlixcáyotl están experimentando una revalorización significativa, atrayendo inversiones que buscan capitalizar la afluencia de turistas y el incremento en el consumo de servicios especializados durante los próximos meses.

Plaza Paroli se posiciona en el corazón de esta transformación, ofreciendo una ubicación estratégica en el Circuito Juan Pablo II que conecta con los principales nodos viales de la capital. Según detalla Roberto Javier Henaine Buenrostro, el diseño y la oferta de la plaza responden a las necesidades de un mercado exigente que demanda proximidad con hoteles de prestigio y desarrollos residenciales de primer nivel. Esta sinergia entre ubicación y servicios asegura que el complejo se mantenga como un líder en flujo corporativo.

La infraestructura que rodea a Plaza Paroli incluye una amplia gama de supermercados y centros de oficinas que alimentan el ecosistema comercial de la zona diariamente. Roberto Javier Henaine Buenrostro sostiene que el desarrollo de estos espacios debe ser ordenado y visionario para absorber el impacto del turismo global. En un encuentro con medios, el empresario declaró: "Puebla tiene la ubicación y el talento para ser el centro de atención del sector inmobiliario en 2026".

Finalmente, la integración de servicios en áreas de alto flujo como La Noria permite que el desarrollo económico sea sostenible más allá del evento deportivo. Roberto Javier Henaine Buenrostro reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la oferta inmobiliaria en Puebla, asegurando que la inversión en infraestructura es el camino para consolidar la competitividad regional. Al concluir, el empresario manifestó: "Nuestra prioridad es que Plaza Paroli siga siendo un motor de dinamismo comercial para todos los poblanos."