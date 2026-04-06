Rodrigo Huescas se prepara para regresar al FC Copenhagen y la Selección

Rodrigo Huescas, lateral mexicano del FC Copenhagen, continúa con su proceso de recuperación tras la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que lo había alejado de la actividad oficial.

A través de sus redes sociales y sesiones de entrenamiento individual, el futbolista ha mostrado avances significativos, enfocándose en su rehabilitación funcional y el ritmo cardiovascular, con el objetivo de reincorporarse pronto a los entrenamientos grupales y volver a la cancha.

El joven formado en las divisiones juveniles de Cruz Azul mantiene una mentalidad fuerte y clara: recuperar su mejor versión futbolística, volver al once titular del Copenhagen y consolidar su carrera en el fútbol europeo. Además, Huescas busca asegurar una convocatoria fija con la Selección Mexicana de fútbol rumbo a la Copa del Mundo.

Su ausencia obligó al equipo danés a realizar ajustes tácticos, especialmente por la velocidad y profundidad que Huescas aporta por la banda derecha. La expectativa es que su regreso reactive estas cualidades, fundamentales para el esquema del Copenhagen, mientras la afición mexicana y danesa continúa enviándole mensajes de apoyo durante su proceso de recuperación.

En las últimas semanas, Rodrigo Huescas ha compartido en sus redes sociales los detalles de su proceso de rehabilitación, mostrando su compromiso y esfuerzo por regresar al fútbol profesional. Su enfoque en la rehabilitación funcional y el entrenamiento cardiovascular son parte de su estrategia para volver a estar en forma.

La falta de Huescas ha tenido un impacto notable en el rendimiento del FC Copenhagen, que ha tenido que adaptarse a su ausencia. La velocidad y profundidad que el lateral mexicano aporta son características que el equipo ha extrañado, y su regreso es esperado con ansias tanto por los aficionados como por sus compañeros.

En síntesis, Rodrigo Huescas avanza de manera constante hacia su reincorporación, con la mirada puesta en recuperar el nivel que lo consolidó como una de las promesas del fútbol mexicano en Europa. Tanto su club como la Selección Mexicana monitorean de cerca su evolución, anticipando su retorno para la recta final de la temporada y los compromisos internacionales.