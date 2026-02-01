Futbolista brasileño Raphael Veiga se une al América en préstamo

Raphael Veiga ya está en México. El futbolista brasileño será el refuerzo estelar del América en el Clausura 2026.

Tras despedirse este viernes de sus compañeros del Palmeiras, las expectativas de su llegada a México son grandes entre la afición del América. Sólo un puñado de fanáticos se hizo presente en el recibimiento del mediapunta de 30 años.

Aunque discreto, el ambiente escaló a un breve caos al momento de guiar al jugador al transporte que lo trasladó directamente al estadio Ciudad de los Deportes, para ver el juego del América vs Necaxa.

El ambiente no se comparó a lo que se vivió con el anterior fichaje bomba de las Águilas, Allan Saint-Maximin, el año pasado. El volante francés fue recibido por una multitud y una fila de honor, aunque el caos reinó por aquellos aficionados que buscaban acercarse, para una selfie o un autógrafo.

A pesar de que llega al América en calidad de préstamo, la afición americanista le ha expresado en redes sociales cálida bienvenida de ídolo, de esperanza para repuntar la dinastía de André Jardine, que perdió el brillo después del épico tricampeonato.

Esas primeras ovaciones de bienvenida también fueron gritos de ayuda, para solucionar la crisis que actualmente vive el América: dos puntos de nueve posibles, tres juegos sin ganar (0-2-1) y sin anotar gol.

El siguiente paso de Raphael Veiga es superar los exámenes físicos de rigor, estampar su firma y finalizar el trámite de la visa de trabajo para nuestro país. Con Raphael Veiga, el América suma cuatro refuerzos para el Clausura 2026.

Fernando Tapia (el portero regresó de su préstamo), el contención brasileño Rodrigo Dourado y el lateral derecho Aarón Mejía. Sin embargo, se perfilan bajas. Además de Rodrigo Aguirre (a convertirse en jugador de Tigres), Álvaro Fidalgo es pretendido en España, mientras que los delanteros Víctor Dávila y Raúl Zúñiga son buscados por clubes en Sudamérica, lo cual abriría plazas de jugador No Formado en México (NFM).

Pero el tiempo es poco, el mercado de fichajes en México cierra este 9 de febrero y en el calendario se avecina la actividad de la Concacaf Champions Cup. De nueva cuenta, el América entraría bajo presión para llenar las vacantes.