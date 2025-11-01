¡Adiós al romance! Reportan que Nicki Nicole y Lamine Yamal pusieron fin a su relación

Lo que parecía un romance consolidado entre Nicki Nicole y Lamine Yamal habría llegado a su fin. A pesar de que en los últimos días se les vio juntos tanto fuera de los estadios como durante los partidos del FC Barcelona, medios aseguran que la relación ha terminado.

De acuerdo con información del periodista y tiktoker Javi Hoyos, así como del medio Sport, la ruptura estaría confirmada, aunque ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones públicas. La misma fuente señaló que la separación fue por decisión mutua y negó los rumores de infidelidad que circularon recientemente.

"Ya no estamos juntos. Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No ha habido ninguna infidelidad", habría declarado una fuente cercana al futbolista.

La noticia ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Algunos fanáticos aseguran que este cambio podría influir positivamente en el rendimiento de Yamal, mientras otros comentan el tema con tono de humor, señalando que Nicki Nicole "cumplió su misión y se fue tras El Clásico".

Por ahora, se espera que en los próximos días alguno de los dos confirme públicamente la ruptura o bien sean vistos nuevamente juntos, despejando las dudas sobre el fin de su relación.