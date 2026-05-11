Lamine Yamal brilla en la celebración del Barcelona tras ganar LaLiga

Luego de lograr el campeonato de LaLiga el domingo tras imponerse al Real Madrid, el cuadro catalán dirigido por Hansi Flick recorrió las principales arterias de la ciudad para celebrar con sus aficionados y terminar el recorrido en el Camp Nou después de más de cuatro horas de trayecto.

Uno de los protagonistas de la tarde fue Lamine Yamal. El joven seleccionado español, consolidado ya como el alma de este Barca, no solo fue el centro de los cánticos, sino que protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales al mostrar una actitud desafiante y burlona hacia el eterno rival con una playera del Barcelona con la leyenda: "Gracias a Dios no soy madridista".

El ambiente en el autobús descapotable fue de absoluta camaradería. Jugadores como Frenkie de Jong destacaron la importancia de la conexión con la grada: "Es increíble ver a la gente con tanta felicidad. Hay mucha gente de La Masia que lo da todo por el equipo y se lo transmitimos a la afición".

Por su parte, Fermín López se mostró emocionado al vivir su primera rúa desde dentro: "Hay que darle mérito a lo que venimos haciendo. La gente se lo merecía después de unos años complicados".

Incluso los fichajes más recientes, como el inglés Marcus Rashford, quedaron impactados por la magnitud del festejo. "Me encanta cómo disfrutan el fútbol, es una experiencia increíble y muy especial", comentó el delantero quien colaboró con un gol en el partido ante el Madrid.

La nota curiosa la pusieron los veteranos como Lewandowski y Szczesny, quienes se mostraron como los "MVPs" de la animación, comiendo hamburguesas y acercándose a los fans. Respecto a su futuro, el polaco dijo: "Hemos vuelto a ganar, estoy muy feliz... no sé qué va a pasar después", declaró Lewandowski, en lo que muchos interpretaron como un aroma a despedida tras un ciclo exitoso bajo el mando de Flick.