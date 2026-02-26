Miravalle vence 2-0 a San Buena en el Torneo de Copa 2026

El Miravalle ligó su segundo triunfo en el Torneo de Copa 2026 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino tras superar con un categórico 2-0 a la escuadra de San Buena, en partido que disputaron el pasado miércoles en la cancha de la colonia Azteca.

Mauricio Luna se estrenó como goleador con la "Mira" al firmar la anotación que abrió el marcador, mientras que el máximo anotador del torneo anterior, Raymundo Rodríguez, apareció en la parte complementaria para ponerle el cerrojo a la victoria ante un irreconocible conjunto sambonense, el cual venía de propinar una escandalosa goleada de 14-0 en la jornada anterior.

Con este resultado, el Miravalle se colocó momentáneamente en lo alto de la tabla con 6 unidades, mientras que San Buena se estancó con 3, en la categoría de 55 años y más.

GOLEADA DEL NECAXA

La escuadra de Necaxa hizo valer su condición de local en la cancha de Estancias con una tremenda goleada de 7-0 sobre la Colonia Obrera, en otro partido de la segunda jornada.

Jesús Abundiz tuvo una tarde inspirada y se despachó con 5 anotaciones para soportar la ventaja necaxista, mientras que Noé Medrano y Osvaldo Ruiz se unieron con un tanto para ampliar la diferencia en los cartones finales. El triunfo colocó al Necaxa entre los primeros puestos de la tabla con 4 puntos, mientras que la Obrera se quedó con 3 unidades.