Santiago Giménez se despide del Milan y se une al Porto

Después de ser presentado oficialmente con el Porto y participar en su primer entrenamiento con el conjunto portugués, Santiago Giménez se tomó un momento para cerrar un capítulo importante de su carrera y despedirse del Milan, club en el que militó entre febrero de 2025 y agosto de 2026.

El delantero mexicano publicó en Instagram una serie de fotografías de su etapa con el conjunto rossonero, en las que recordó distintos momentos que vivió durante su paso por el fútbol italiano. Entre las imágenes destacó una de su infancia, cuando ya portaba la camiseta del Milan, haciendo todavía más especial su despedida.

Fue un sueño cumplido jugar para AC Milan y el haber compartido este tiempo con ustedes. Los llevaré siempre en mi corazón. Grazie per tutto, milanistas. Forza Milan", escribió Santiago Giménez en su publicación.

Con su mensaje, el atacante mexicano puso punto final a una etapa en la que buscó consolidarse como uno de los referentes ofensivos del Milan, aunque sus números estuvieron lejos de los que consiguió durante su exitoso paso por el Feyenoord de Países Bajos.

Con el conjunto neerlandés, Giménez se convirtió en uno de los goleadores más importantes de la Eredivisie. En 105 partidos consiguió 65 goles y 14 asistencias, cifras que despertaron el interés de varios de los principales clubes de Europa.

Sin embargo, su rendimiento en la Serie A no alcanzó los mismos niveles. Durante su etapa con el Milan, el mexicano disputó 37 partidos y consiguió apenas siete goles.

Ahora, Santiago Giménez inicia una nueva etapa en su carrera después de concretarse su llegada al Porto, donde ya fue presentado y tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros.

El delantero buscará recuperar en Portugal la versión goleadora que mostró durante sus mejores momentos con Feyenoord y dejar atrás una etapa con el Milan en la que no consiguió afianzarse como esperaba.

Mientras comienza este nuevo reto, Giménez decidió despedirse del club rossonero con un mensaje en el que dejó claro el cariño que conserva por una institución que, desde niño, formó parte de sus sueños.