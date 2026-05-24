Mehdi Taj confirma búnker de Irán en Tijuana

La FIFA accedió a una de las peticiones de la selección de Irán para el Mundial 2026: su ´búnker´ no estará en Tucson, sino en Tijuana, México.

"Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (...) nuestra solicitud fue aceptada (...) Estaremos instalados en Tijuana, que está cerca del Océano Pacífico y en la frontera entre México y Estados Unidos", declaró Mehdi Taj en un video difundido por la agencia de prensa iraní Fars.

La medida le ayudaría a los iraníes a tener menos complicaciones relacionadas con los visados y que la selección pueda viajar directamente a México a bordo de los vuelos de Iran Air. "La distancia total entre nosotros y la sede de nuestros partidos en Los Ángeles es de 55 minutos en vuelo", dijo Taj, añadiendo que Tijuana estaba más cerca de las sedes de los partidos que la concentración que el equipo tenía prevista inicialmente en Arizona.

La selección de Irán se encuentra entrenando en Turquía, país en el que tramitan sus visas para entrar a Estados Unidos. Asimismo, jugarán en este país un partido amistoso confirmado para el 29 de mayo, ante Ghana.

Hace unos días, el campo base en Tucson les abrió sus puertas y esperaban ansiosos a la selección de Irán, lejos de la polémica que han mantenido con el presidente Donald Trump. En un momento, el mandatario estadounidense expresó que, por su seguridad no era apropiado que estuvieran en el torneo.