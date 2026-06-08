Navojoa vence a Liga Furiazul: 19-6 en béisbol U-11

Con un rally de 14 carreras en la segunda entrada, la Selección de Navojoa Sonora soportó una contundente victoria de 19-6 sobre la Liga Furiazul, en la presentación de ambos dentro de la justa nacional de béisbol U-11.

Los sonorenses se adelantaron en el primer episodio con triple producido por Elian Álvarez, Alejandro Nieblas y José Luis Sandoval, mientras que en la segunda tanda combinaron un ataque de 6 hits y 10 pasaportes recibidos para fabricar un jugoso rally de 14 anotaciones que prácticamente definió el encuentro; por último, los visitantes agregaron 2 rayitas más en la cuarta.

Por su parte, el representativo de la Liga Furiazul descontó en el primer capítulo con timbres de Mateo Saldaña y Marcos Martínez; después, Saldaña contribuyó con anotaciones en la segunda tanda, Yadier García timbró en la tercera tanda, mientras que Saldaña y Martínez volvieron a timbrar en el cuarto rollo para cerrar la cuenta.

La victoria fue para el abridor Alejandro Nieblas, quien lanzó 2 entradas, mientras que Gael González sufrió el descalabro. En la ofensiva ganadora, José Luis y Roberto Sandoval destacaron con marca de 3-3, José Paredes se fue de 3-2 al igual que Elian Álvarez. Por los locales, el más certero fue Mateo Saldaña, quien pegó de 2-2.

Para hoy, la segunda jornada del Campeonato Nacional U-11 continuará con el clásico monclovense entre las escuadras de la Liga Ribereña y Liga Furiazul, en punto de las 9:00 de la mañana en el campo de la Unidad Deportiva.