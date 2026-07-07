Barreteros revalidan liderato tras doble victoria sobre Halcones

La novena de Barreteros revalidó el liderato con doble victoria sobre los Halcones del CEUC dentro de la serie más llamativa que registró la fecha 10 de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

En el primer encuentro del doble cartel que se jugó el pasado domingo en el mineral de Barroterán, los locales se impusieron por la mínima diferencia de 4-3 sobre el equipo monclovense, con Jheyson Manzueta como pitcher ganador en un cerrado duelo de serpentinas ante Dianyer Florentino. Por su parte, Jorge Tartabul lideró la ofensiva de Barreteros al conectar de 3-1 con vuelacercas, mientras que Phiter Giménez destacó por los universitarios al pegar de 4-2 con jonrón.

Posteriormente, el monclovense y ex acerero Juan Pablo Téllez se presentó con Barroterán con una joyita de pitcheo que le valió el triunfo a los Barreteros por blanqueada de 2-0, para completar la barrida sobre los Halcones. Abraham Castañón, quien también debutó con la novena rojiazul, se anotó el salvamento con gran relevo, mientras que Edwin Téllez cargó con la derrota.

En otros encuentros disputados dentro de la décima fecha, los Tuzos de Palaú se anotaron doble triunfo ante Indios de Múzquiz con pizarras de 10-3 y 10-2, con aciertos para los pitchers Cristian Castillo en el primer duelo y Jesús Audeves en el segundo, mientras que Pedro Lira y Paolo Padovani se llevaron las derrotas.

Por su parte, los Agricultores de Morelos vencieron por 7-3 y 8-3 a la Academia Bravos de Sabinas, en tanto que Irritilas de San Pedro se quedó con la serie al superar por 5-3 y 6-3 a Bravos de San Dieguito.