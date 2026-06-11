Afición monclovense celebra victoria del Tricolor en el Mundial

La pasión por la Selección Mexicana volvió a encender a la afición monclovense. Apenas sonó el silbatazo final en la victoria del Tricolor por 2 goles a 0 sobre Sudáfrica, en su presentación dentro de la Copa Mundial FIFA 2026, más de un centenar de aficionados invadieron el "rallador de queso" para celebrar a todo pulmón el arranque triunfal del combinado nacional.

Ni el intenso calor que azotó la ciudad durante la tarde fue capaz de frenar el entusiasmo de niños, jóvenes y adultos que llegaron envueltos en camisetas verdes y ondeando banderas. El emblemático monumento se convirtió una vez más en el escenario de una fiesta futbolera, donde retumbaron los cánticos, los gritos de "¡México, México!", el tradicional "Cielito Lindo" y el inconfundible sonido de las cornetas que acompañaron una celebración que se prolongó por casi una hora.

Los automovilistas hicieron sonar sus cláxones al pasar por el sector para animar al grupo de aficionados que, pese al calor, saltaron y gritaron porras con gran ánimo. A pesar de la euforia desbordada, predominó el buen comportamiento entre los asistentes y los elementos de policía presentes, los cuales también se enfundaron en la playera verde, se limitaron a auxiliar el tráfico y observar el festejo.