Santos ATF escala posiciones tras victoria en la Liga Intermunicipal

Ángel Aguilar figuró como uno de los delanteros más certeros en la décima jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, al firmar un hat-trick y conducir al Santos ATF a una victoria por marcador de 4-2 sobre la escuadra de Felipe Pescador.

Aguilar salió a la cancha inspirado y terminó anotando en tres ocasiones para liderar la ventaja santista, además de reafirmarse como el segundo mejor artillero de su equipo con una cuota personal de 7 anotaciones.

Por su parte, Rogelio Calera apoyó la causa del conjunto albinegro con un tanto para redondear el triunfo, mientras que los pescadores alcanzaron a recortar distancias con goles de Miguel Linares y Miguel Palacios.

El resultado le valió al Santos ATF para escalar al décimo puesto de la tabla, con 10 unidades, mientras que el Felipe Pescador se estancó con 13 puntos en la octava posición.

De la mano de Miguel Meneses, quien se despachó con un par de anotaciones, la oncena de Allende consiguió una victoria importante al superar por marcador de 4-2 al Deportivo Rosalva, en otro duelo correspondiente a la categoría Primera "B".

Meneses estuvo certero frente a la portería y firmó un doblete que respaldaron Héctor Vázquez y Johan Leija con un tanto para consumar el triunfo ante un aguerrido Deportivo, el cual contó con goles de Yahir Cháirez y Néstor Moreno para acercarse en los cartones definitivos.