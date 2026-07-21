Deportivo Bella vence a Bucaneros: primer triunfo en la temporada

El Deportivo Bella consiguió sus primeras tres unidades de la campaña al imponerse ante Bucaneros por la mínima diferencia de 2-1, en reñido cotejo de la jornada 2 que disputaron el fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva.

Desde el silbatazo inicial del árbitro Juan Hernández, ambos equipos se enfrascaron en un duelo intenso y de constante disputa por el control del balón. Sin embargo, el marcador permaneció sin movimiento en los primeros 45 minutos.

La segunda parte cambió el rumbo del partido. Al minuto 70, Fernando Sierra apareció para abrir el marcador y poner al Deportivo Bella en ventaja, mientras que cinco minutos más tarde, Elian Torres amplió la diferencia al concretar el 2-0 que encaminó hacia la victoria.

Bucaneros reaccionó tarde. En la recta final, los filibusteros se lanzaron al frente buscando acortar distancias. El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 85, cuando Isaac Ramírez ejecutó con precisión un cobro desde el punto penal para colocar el 2-1.

En los minutos finales, los filibusteros buscaron la hombrada, pero el Deportivo Bella se defendió con garra y sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final, asegurando así su primer triunfo de la campaña.