Selección Mexicana entrena tras vencer a Corea del Sur

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2026.- Tras el triunfo ante Corea, la Selección Mexicana realizó un entrenamiento regenerativo a puerta cerrada en las instalaciones del CAR. Tras concluir el partido en el Estadio Guadalajara, en el que derrotó 1-0 a Corea del Sur, el Tri viajó en un vuelo chárter desde la Perla Tapatía con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De ahí, el equipo se trasladó vía terrestre hasta el CAR, sede de su campamento para el Mundial, a donde arribó durante la madrugada de este viernes.

Luego de algunas horas de descanso, el trabajo de hoy estuvo enfocado estrictamente en la recuperación física, principalmente para aquellos jugadores que fueron titulares en el compromiso de la segunda jornada.

El portero Raúl Rangel, figura del juego con una doble atajada, los zagueros Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, así como el volante Erik Lira, disputaron los 90 minutos del encuentro ante los asiáticos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los futbolistas recibirán la visita de sus familiares en el complejo o si tendrán la tarde libre antes de comenzar a preparar el cierre de la Fase de Grupos.

México enfrentará a Chequia el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de México.