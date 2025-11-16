Joakim Soria encabeza la inauguración del torneo de béisbol en Monclova

Ayer por la mañana se puso en marcha la primera edición del Torneo de Béisbol Joakim Soria, el cual contó con la participación de once equipos de Monclova, Saltillo, Piedras Negras, Nava y la Región Carbonífera.

El pitcher monclovense, con un legado histórico en Grandes Ligas, se hizo presente en el campo de la Unidad Deportiva para encabezar la inauguración de la justa que lleva su nombre; fue acompañado en el presídium por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, así como por el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante interino del 105 Batallón de Infantería, además de Sergio Attwell, director de scouteo de Acereros, Candelario Pérez y Porfirio Ramos, directivos de las Ligas Furiazul y Ribereña.

El certamen contó con la participación de los equipos Bravos, Furiazul, Diablos, Dodgers, Castores, Selección Ribereña, Gigantes, Indios Jr., Región Carbonífera, Petroleros y Yaquis de Saltillo, los que competirán en las categorías 11-12 y 13-14 años.

Joakim Soria hizo uso de la palabra para agradecer el homenaje que se le rindió con este torneo, luego el alcalde Carlos Villarreal tomó el micrófono para hacer la declaratoria inaugural.

El ex lanzador de los Reales de Kansas City, Rangers de Texas y Medias Blancas de Chicago, entre otras organizaciones de Ligas Mayores, fue el encargado de hacer el simbólico primer lanzamiento, con el cual se dio por iniciado el torneo.