Carlos Villarreal Pérez anuncia remodelación del Parque Infantil Niños Héroes en Monclova

Carlos Villarreal Pérez anunció ayer por la mañana el proyecto de remodelación del Parque Infantil 'Niños Héroes', el cual llevará el nombre de Joakim Soria, lanzador monclovense que dejó un gran legado en Ligas Mayores.

Además, el alcalde informó que platicará con autoridades de la Escuela Secundaria General No. 1, en busca de integrar las canchas de fútbol de dicho plantel al área del Parque Infantil, para desarrollar un gran complejo deportivo en el que se invertirían entre 70 y 80 millones de pesos. 'Se buscaría adjuntar todo ese gran espacio para hacerlo también un complejo deportivo que incluya el área de atletismo, el área referente a la cancha de fútbol, que sea también de esparcimiento, y obviamente lo que ya se tiene ahí, el espacio de béisbol', señaló el alcalde.

'En caso de que no haya autorización por parte de todo el sector educativo, pues estaríamos haciendo una remodelación integral de ese gran campo, que ya lo tenemos proyectado para el 2027, y que se haga este en honor a nuestra máxima figura del béisbol, no solamente de Monclova, sino de nuestro estado, y uno de los grandes representantes en México en el mejor béisbol', añadió.

Carlos Villarreal señaló que continuarán otras obras de construcción y rehabilitación de espacios deportivos. Aseguró que el Gimnasio Municipal 'Milo' Martínez será rehabilitado con una inversión inicial de 10 millones de pesos, al mismo tiempo que se trabaja en otros dos proyectos dentro de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

Estas iniciativas buscan no solo mejorar la infraestructura deportiva de Monclova, sino también fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes y la comunidad en general. La remodelación del Parque Infantil y el desarrollo del complejo deportivo son pasos significativos hacia un futuro más activo y saludable para los ciudadanos.