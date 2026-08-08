Selección Mexicana Sub 20 avanza a Juegos Olímpicos tras vencer a Canadá

La Selección Mexicana Sub 20 consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de imponerse 2-1 a Canadá en las semifinales del Premundial Sub 20 de la Concacaf, disputadas en el Estadio Banorte.

El conjunto dirigido por Álex Diego tuvo que sobreponerse a un complicado inicio y a varios errores durante el encuentro. México perdió a su portero, Cristo Navarrete, y durante la primera parte tuvo dificultades para controlar el partido.

Canadá aprovechó la situación y tomó la ventaja con una destacada anotación de Owen Graham Roache, además de poner en aprietos al equipo mexicano y a la afición que acudió al estadio.

El Tricolor reaccionó después del descanso. Tras un primer tiempo en el que llegó a cometer ocho errores en la salida, México encontró el empate mediante Cristóbal Alfaro, jugador del Atlante, quien aprovechó una serie de rebotes para marcar el 1-1.

La remontada llegó poco después. Santiago Sandoval ingresó al área canadiense y fue derribado por la defensa rival, lo que provocó un penalti a favor de México. Hugo Camberos fue el encargado de ejecutar el disparo y convirtió el 2-1 definitivo.

Hugo Camberos, protagonista del torneo

Camberos se ha consolidado como el principal goleador mexicano durante el Premundial Sub 20 de la Concacaf. El atacante de Chivas suma cinco anotaciones en el certamen y ha conseguido marcar en cada uno de los partidos disputados.

Su gol ante Canadá no solo significó la remontada del conjunto mexicano, sino también el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con esta clasificación, México volverá a disputar una justa olímpica después de ocho años. El equipo nacional ha conseguido subir al podio olímpico con una medalla de bronce y una de oro.

La final será contra Estados Unidos

Después de asegurar su presencia en Los Ángeles 2028, México tendrá ahora un nuevo objetivo: conquistar el Premundial Sub 20. Para ello deberá enfrentar a Estados Unidos en la final del torneo.

El desempeño del equipo también fue seguido de cerca por Rafael Márquez, técnico de la Selección Mexicana, y su cuerpo de auxiliares, entre ellos Vidal Paloma.

Márquez se encuentra preparando su proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030 y, dentro de ese proyecto, la clasificación olímpica era considerada importante para los próximos cuatro años.