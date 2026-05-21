Selección Mexicana se alista para enfrentar a Chequia en el Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y mientras la Selección Mexicana afina detalles para jugar en casa, uno de sus rivales más intrigantes del Grupo A ya empieza a mostrar sus cartas. Chequia ha revelado su convocatoria preliminar para la Copa del Mundo, una lista que combina experiencia internacional, juventud y futbolistas con presencia en algunas de las ligas más competitivas de Europa.

El conjunto checo volverá a disputar una Copa del Mundo después de una larga ausencia de 20 años, una motivación que convierte al equipo europeo en un rival potencialmente peligroso para cualquier selección del grupo, incluido México. Su clasificación llegó tras superar el repechaje europeo, demostrando carácter en momentos de presión y recuperando protagonismo internacional.

¿Quiénes son las figuras clave de Chequia?

Entre los nombres más destacados aparece el mediocampista y capitán Tomáš Soucek, referente del West Ham en la Premier League, conocido por su fortaleza física, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos clave. A él se suman atacantes como Patrik Schick, goleador con experiencia en torneos importantes, y Adam Hložek, una de las apuestas ofensivas más dinámicas del futbol checo actual.

¿Cómo juega Chequia y qué representa para México?

Pero más allá de las figuras, el verdadero reto para México podría estar en el estilo de juego europeo. Chequia suele apostar por un futbol intenso, con presión física, orden táctico y mucho juego aéreo, una combinación que históricamente ha complicado a selecciones latinoamericanas en torneos internacionales. El duelo entre mexicanos y checos podría convertirse en uno de los partidos más cerrados y estratégicos de la fase de grupos.

La historia entre ambos países en Copas del Mundo también añade un ingrediente especial. México ya sabe lo que es vencer a los checos en un Mundial, pero las condiciones ahora son diferentes: el Tri será anfitrión y tendrá la presión de responder ante su afición, mientras que Chequia llega con el papel de "outsider", ese rival silencioso que no carga con el favoritismo, pero que puede alterar cualquier pronóstico.

Además, antes de enfrentar a México, el combinado europeo planea disputar partidos de preparación para llegar con ritmo competitivo al torneo, buscando consolidar una plantilla que mezcla futbolistas consolidados con nuevas caras deseosas de aprovechar el escaparate mundialista.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, México ya tiene claro que no podrá subestimar a ningún rival. Y Chequia, con una generación hambrienta de protagonismo y el deseo de volver a hacerse notar en el escenario global, promete ser mucho más que un simple partido de trámite.