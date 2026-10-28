Sergio Pérez asegura su futuro en la Fórmula 1 con Cadillac

CIUDAD DE MÉXICO — El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez aseguró su permanencia a largo plazo en la Fórmula 1 tras oficializar una extensión de contrato multianual con la escudería estadounidense Cadillac, un acuerdo que mantendrá al experimentado corredor tapatío en la categoría máxima del automovilismo deportivo mundial al menos hasta la temporada 2029.

El anuncio institucional por parte de la escuadra norteamericana se produjo durante las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México de 2026, certamen en el cual Pérez alcanzará la cifra histórica de 300 participaciones en la parrilla estelar de la disciplina. Con esta firma, el volante mexicano de 36 años garantiza tres campañas adicionales para encabezar la evolución técnica del proyecto automotriz comercializado bajo el respaldo global de General Motors.

¿Qué declaró Sergio Pérez sobre su contrato?

Tras formalizarse la extensión contractual, el competidor originario del estado de Jalisco señaló que edificar un equipo de carreras competitivo desde sus etapas iniciales demanda dedicación constante y paciencia, pero enfatizó que la progresión colectiva registrada hasta el momento resulta altamente satisfactoria para su trayectoria profesional. Asimismo, ratificó su firme compromiso de trabajo ante los desafíos de desarrollo aerodinámico e ingeniería contemplados para las próximas contiendas internacionales.

Importancia del liderazgo de Checo Pérez en Cadillac

Por su parte, directivos de la organización destacaron la relevancia estratégica de retener el talento, la experiencia acumulada y el liderazgo del corredor, señalando que la continuidad del mexicano aporta la estabilidad indispensable para consolidar las aspiraciones del conjunto en la máxima categoría. El liderazgo directivo de la firma subrayó que la presencia del piloto tapatío representa una pieza central para impulsar los planes de expansión tecnológica desarrollados en las sedes operativas de la escudería en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Con una trayectoria ininterrumpida en el circuito estelar de la Fórmula 1 iniciada en la temporada 2011, Pérez ostenta el subcampeonato mundial de pilotos logrado en la campaña 2023 durante su etapa con el equipo Red Bull Racing, así como la tercera posición global conquistada en 2022. La ratificación del vínculo contractual garantiza la presencia ininterrumpida de representación mexicana en las pistas internacionales durante el cierre de la presente década.