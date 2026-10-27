América se enfrenta a Xolos: partido clave en el Apertura 2026

América enfrentará a Xolos este miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte en partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, certamen en el que las Águilas lideran con 27 puntos; podrían convertirse en los primeros invitados a la Liguilla ante Gilberto Mora y compañía.

Con 8 partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos en el primer semestre de Guillermo Almada al frente del América, el conjunto de Coapa es líder del Apertura 2026 pese a las críticas y dudas que el funcionamiento del equipo genera.

En un inicio, se hablaba sobre la calidad de rivales a los que había enfrentado; sin embargo, con el paso del torneo, los dirigidos por el estratega uruguayo lograron cambiar el argumento, a pesar de que el funcionamiento mostrado no convencía ni a propios —y mucho menos— a extraños.

Ante todo ello, luego de la Jornada 14, América se sitúa en la cima de la clasificación general con 27 puntos y +15 en la diferencia de goles, quedando por arriba de Cruz Azul y Chivas, sus más cercanos perseguidores, que cuentan con 26 unidades y +9; ambos ya cuentan con un partido más respecto a los disputados por los de Coapa.

Es inminente que América se convertirá en uno de los 8 clasificados a la Liguilla del presente Apertura 2026; sin embargo, lo que mantiene la conversación es, primero, saber cuándo amarrará su sitio de manera matemática y, posteriormente, buscar hasta dónde podrá llegar el conjunto azulcrema.

El partido ante Xolos de este miércoles 28 de octubre en la cancha del Estadio Banorte podría contestar la primera de las preguntas, ya que América llegaría a 30 puntos en caso de imponer condiciones, asegurando de manera matemática su sitio. Además, el peor lugar al que aspiraría es el 7º sitio.

Con el primer boleto en la mano, sería mucho más accesible enfrentar a Toluca (Jornada 15, Estadio Banorte), Pumas (Jornada 16, Estadio Olímpico Universitario) y Tigres (Jornada 17, Estadio Volcán Universitario) en el cierre de la fase regular, por lo que una serie de malos resultados "únicamente" podría repercutir en la pérdida de posiciones y confianza de cara a la Fiesta Grande; sin embargo, su sitio ya no estaría en riesgo pasara lo que pasara.