Sergio Pérez y Valtteri Bottas enfrentan incertidumbre en Cadillac

El futuro de Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el proyecto de Cadillac ha sido puesto en duda por algunos podcast y medios, pero en la realidad las opciones de que ambos pilotos puedan dejar la escudería americana lucen complejas.

Por un lado, los rumores que apuntan a que el finlandés estaría incluso fuera esta misma campaña están lejos de cumplirse al colocar como reemplazo al piloto estadounidense Colton Herta. Si bien el equipo Cadillac desea ponerlo en un asiento de la F1 en el 2027, necesita finalizar dentro de los siete mejores de la Fórmula 2 para obtener los puntos de la superlicencia, una misión que, por ahora, está lejos de cumplir.

Ante esto, la posición de Bottas, quien aporta experiencia, parece cómoda para el 2027, a menos que Herta aumente su competitividad en las próximas fechas de la antesala de la Fórmula 1.

El piloto mexicano logró un resultado destacado en Canadá para el desarrollo del equipo. En la calificación para la sprint estuvo cerca de avanzar a la SQ2, mientras que en la carrera sprint remontó seis posiciones al usar las gomas blandas. En la carrera del domingo volvió a estar en el mismo ritmo de competencia, reduciendo la brecha ante equipos de media tabla como Haas.

"Es un proyecto muy bueno del que formar parte", dijo el mexicano respecto a su estadía en el equipo americano. Pérez agregó que en estos momentos siente que su experiencia puede ayudarle a Cadillac a seguir creciendo y, a diferencia de otros proyectos, su opinión es valorada. De hecho, para el paddock, el mexicano está ganando la batalla como el líder dentro del equipo ante Bottas.

"Puedo volcar toda mi experiencia en ello, y por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso", finalizó.