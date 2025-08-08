Acereros de Monclova con ventaja en localía ante Tecolotes de los Dos Laredos en Playoffs

Un nuevo capítulo entre dos franquicias competitivas en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol se abrirá en los Playoffs. Los Acereros de Monclova y los Tecolotes de los Dos Laredos nuevamente se enfrentarán en la postemporada de la pelota caliente veraniega, ahora con la ventaja a favor de los coahuilenses en la localía en la primera ronda.

El calendario regular de la temporada 2025 concluyó este jueves. Todo estaba a la espera del acomodo entre ambos equipos cuya diferencia era de medio juego. De esta forma la Furia Azul se encargará de tener la diferencia de la localía en caso de extenderse hasta el límite.

Tras los 93 encuentros programados, aunque para varias novenas cortado por cancelaciones, terminaron con marca de 54-39, por encima de la franquicia fronteriza (51-42), aunque mejoraron su número cómo su producción en la ofensiva, logrando ganar cinco de sus últimos seis compromisos.

En los partidos del último día de actividad, Monclova aseguró el tercer puesto al imponerse por 5-1 a los Rieleros de Aguascalientes, barriendo con ello la serie. Por su parte, los Dos Laredos cortaron la racha positiva al caer como local y en 11 entradas ante los Sultanes de Monterrey por pizarra de 5 a 3.

Definidas las confrontaciones, el duelo entre Acereros y Tecolotes se pone en marcha este sábado 9 de agosto en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, en territorio monclovense. Será el escenario de los dos primeros choques en esta ronda.

Posteriormente, se trasladará a la frontera para los partidos 3 y 4, esto el martes 12 y miércoles 13, repartiéndose entre Parque La Junta y Uni-Trade Stadium. Siendo al mejor en 7 partidos, de ser necesario se celebrará un choque más en territorio laredense o concluir en Coahuila.

El roster de los contendientes por el gallardete tiene en el norte a Sultanes frente a Charros de Jalisco, así como a Toros de Tijuana contra Algodoneros del Unión Laguna. A la Serie de Zona clasifican los ganadores y el equipo perdedor con el mejor récord o mayor número de ganados.