Triunfo de Sharks sobre Halcones en tres sets

En uno de los partidos más reñidos de la jornada 6, el equipo de Sharks sumó un triunfo más a su cuenta después de vencer en tres sets a los Halcones, en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Los escualos ejercieron una clara superioridad en el inicio del encuentro y lo reflejaron en los cartones con parciales de 25-20; sin embargo, la escuadra de Halcones respondió oportunamente en el set intermedio y se impuso por 25-22 para emparejar el cotejo.

Ya en el set definitivo, los Sharks retomaron el buen nivel de juego mostrado en la parte inicial del partido, y terminaron asegurando la victoria con una diferencia de 15-12.

GANARON FLAMEL Y SHADOWS

En partido de la categoría Mixta, el sexteto de Flamel superó sin mayores complicaciones a la escuadra de New Artic, en otro cotejo de la maratónica cartelera que se disputó el pasado domingo. Con un ataque preciso y una coordinada defensiva, Flamel selló parciales de 25-20 y 25-18 para agenciarse el resultado

Por otra parte, el equipo de Shadows requirió de dos sets para imponerse ante los Monkey´s, en duelo de la división Mixta. El primer capítulo se tornó bastante parejo y Shadows le costó imponerse por apretada diferencia de 27-25, mientras que en el segundo set sentenciaron el encuentro con un claro 25-19.