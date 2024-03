Steelers eligen a mexicano como el fan internacional del año

CIUDAD DE MÉXICO 29-Feb-2024 .-"¡Here we go!", así se expresó el mexicano Juan Soto, elegido como el fan internacional del año de los Steelers de Pittsburgh y por lo cual representará al equipo y a su ciudad Morelia en el Draft 2024 de la NFL.

La pasión de Juan por el equipo es relativamente reciente, data de 2019 cuando en su restaurante bar empezó a recibir al club de fans y muy pronto se enganchó al equipo. Primero compró artículos, luego viajó a ver un partido contra los Dolphins y los Rams y hasta se dio el lujo de regalarles un peluche del Dr. Simi a Najee Harris y T.J. Watt.

Su afición no pasó desapercibida y por ello recibió una videollamada sorpresa del gerente general de los Steelers, Omar Khan.

"Vi a Omar Khan en la pantalla y mi corazón empezó a palpitar a mil por hora", dijo Juan Soto, a la web del club.

Khan habla español, así que la breve charla transcurrió con fluidez.

"Es un honor decirte que fuiste seleccionado por la NFL y los Steelers como el international fan of the year. Vas a estar representándonos a nosotros y a Morelia en el Draft del 2024 en Detroit", mencionó el gerente.

Los Steelers acostumbran que su fan internacional presente al jugador seleccionado en alguna de las rondas del Draft. En sólo cinco años, Juan Soto se ganó ese derecho.

"No lo puedo creer todavía, siento que es un honor muy especial y así como hace poco Cam Heyward recibió el premio Walter Payton y decía que esto no termina con el premio, así me siento también, este reconocimiento me indica que todos en el club hemos hecho un gran trabajo y lo principal es que impacta en la vida de los demás. Me llena de alegría saber que la familia steeler seguirá creciendo", dijo.

En la web de los Steelers se destaca que Juan Soto y el club de fans han apoyado en diversas acciones sociales como entregas de cobijas a los más necesitados y la iniciativa de "woman to woman", la cual trata sobre la inclusión de las mujeres en la NFL y el mundo de los Steelers.