Stefon Diggs acusado de estrangulamiento en Dedham: Patriots lo defienden

En un giro dramático que ensombrece el gran cierre de temporada de los New England Patriots, su receptor estrella, Stefon Diggs, fue acusado formalmente este 30 de diciembre de 2025 de delitos graves de estrangulamiento o asfixia y agresión con lesiones. Las acusaciones surgen tras un presunto altercado doméstico con su exchef personal en su residencia de Dedham, Massachusetts.

A pesar de la gravedad de los cargos, tanto el jugador como la organización de los Patriots han negado categóricamente los hechos, alegando que la denuncia es fruto de una disputa financiera.

Detalles del Incidente y Denuncia

De acuerdo con el informe policial y documentos judiciales presentados en la Corte de Distrito de Dedham:

Fecha del incidente: El reporte indica que los hechos ocurrieron la noche del 2 de diciembre, apenas un día después de la victoria de los Patriots sobre los Giants en "Monday Night Football".

Relato de la víctima: La denunciante, quien trabajaba como chef privada para Diggs, alega que el jugador la abofeteó y posteriormente intentó asfixiarla con el brazo tras una discusión sobre pagos no realizados. Ella declaró haber sentido que perdía el conocimiento.

Presunta coacción: El informe añade que, al intentar recuperar sus pertenencias días después, se le solicitó firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) para poder recibir su pago, lo cual ella rechazó antes de proceder legalmente.

La Respuesta de Diggs y los Patriots

La defensa legal de Diggs, encabezada por el abogado David Meier, calificó las acusaciones de "carentes de fundamento" y "no corroboradas".

Motivación económica: La defensa argumenta que la denuncia es una represalia directa por un conflicto de dinero que no se resolvió a satisfacción de la empleada.

Postura del equipo: Los Patriots emitieron un comunicado oficial: "Estamos al tanto de las acusaciones. Stefon ha informado a la organización que las niega categóricamente. Apoyamos a Stefon".

Investigación de la NFL

La liga confirmó estar al tanto del caso, pero aún no ha anunciado si colocará a Diggs en la Lista de Exentos del Comisionado, lo que le impediría jugar los playoffs mientras se aclara su situación.

Impacto en los Playoffs 2026

Este escándalo llega en el peor momento deportivo para Nueva Inglaterra. Con una marca de 13-3 y el título del Este de la AFC asegurado, los Patriots dependen de Diggs (quien suma 82 recepciones y 970 yardas esta temporada) para buscar el Super Bowl.

Fecha clave: La lectura formal de cargos está programada para el 23 de enero de 2026, justo antes del Juego de Campeonato de la AFC. Sin embargo, el juez está considerando una petición para posponer la audiencia hasta marzo para no interferir con el calendario de postemporada del equipo.

En un año que ya había sido polémico para Diggs tras un video viral en mayo y una demanda de paternidad confirmada, estos cargos criminales representan el mayor desafío legal de su carrera.